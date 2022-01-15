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Тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями нашли в Кисловодске

В Кисловодске сожитель няни зарезал ребенка и бросил тело в подъезде общежития

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Тело полуторагодовалого ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в подъезде одного из общежитий Кисловодска, сообщает ТАСС.

«Утром 15 января на лестничной клетке общежития в Кисловодске было обнаружено тело полуторагодовалого ребенка», — говорится в сообщении СК РФ по Ставропольскому краю.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам. Им оказался 54-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

В краевой прокуратуре уточнили, что полуторагодовалого ребенка на протяжении нескольких месяцев оставляли с няней. В очередной раз, когда родители привезли ребенка, женщины дома не оказалось, и они оставили сына с ее сожителем, который «совершил его убийство путем нанесения ножевых ранений».

Отмечается, что прокурор Ставропольского края Александр Лоренц взял на личный контроль ход расследования данного уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Московской области женщина задушила свою 10-месячную дочь и спрятала ее тело в лесу. Отмечается, что инцидент произошел 4 января. Женщина совершила убийство во время прогулки.

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