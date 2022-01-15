В России выявили суточный максимум зараженных коронавирусом с декабря

В России растет число заболевших COVID-19: за минувшие сутки в стране выявили еще 27 179 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы в Telegram.

Это максимальные данные с 19 декабря прошлого года: тогда было выявлено 27 967 заболевших.

По информации оперштаба, 14,8% случаев не имели клинических проявлений болезни. Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (6555), Санкт-Петербурге (3314) и Московской области (2589). За сутки в России также полностью выздоровели 26 584 пациента, скончались 723 человека.

Таким образом численность заболевших COVID-19 в России достигла 10 774 304, за весь период пандемии зафиксировано 320 634 летальных исхода, выздоровели 9 835 884 человека.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за все время существования COVID-19, причиной этому станет быстрое распространение штамма «омикрон».