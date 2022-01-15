Ветерана заставили оплатить налог за подарок на День Победы

Ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) из Республики Коми обязали уплатить налог за подарок на 9 мая, который она получила от местных властей. Об этом дочь пенсионерки Елена Бабичева рассказала в группе «Типичная Печора» во «ВКонтакте».

«Письмо из налоговой на имя матери получила 12 января. Требование касалось подарка, который ветерану передали на 75-летие Победы в 2020 году. Почему человек, прошедший через ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 километрах от Берлина, остался должен за то, что его поздравили?» — говорится в посте.

По словам женщины, ее матери в 2022 году исполнится 99 лет. При этом чиновники ежегодно поздравляют пенсионерку только на 9 Мая, а после пропадают. Бабич также отметила, что родственники оплатили налог самостоятельно, ничего не рассказав ветерану войны.

Ранее сообщалось, что 19-летний Матвей Юферов, справивший нужду на стенд с портретом ветерана Второй Мировой войны, получил четыре года колонии. Юношу признали виновным в реабилитации нацизма и оскорблении памяти ветеранов, это самый суровый приговор с момента принятия данной статьи УК. Юферов извинился и заявил, что был пьян и куражился. Потерпевший по делу — 69-летний сын ветерана — заявил, что приговор не очень суровый, но и не очень мягкий.