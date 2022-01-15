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Москвичей предупредили о метели в субботу

В Москве в субботу ожидаются снег, гололедица и до -3°C

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В субботу в столице выпадет снег (возможна метель), ожидается гололедица, температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура будет колебаться между -3°C и -1°C. С наступлением ночи может похолодать до -6°C.

Ветер — северо-западный, его скорость составит 7–12 м/с с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление днем будет равняться 730 мм рт. ст., ночью поднимется до 738 мм рт. ст.

Осадки прогнозируются небольшие, местами умеренные.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что москвичей после рекордно низкого атмосферного давления ждет его резкое повышение. К 14.00 пятницы, 14 января, падение атмосферного давления достигло «дна» — 717,3 миллиметра ртутного столба. Синоптик подчеркнул, что в таком «состоянии циклонической депрессии» москвичи будут пребывать в течение шести часов, до 20.00 мск. Затем Центральную Россию «пересечет» холодный атмосферный фронт и столбики барометров обозначат стремительный рост в последующие сутки более чем на 10 единиц, формируя «барическую пилу».

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