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Обвиняемым в убийстве девочки в Костроме проведут психиатрическую экспертизу

Обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме направят в Москву для психиатрической экспертизы

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«МВД Медиа»

Двоих мужчин, которые обвиняются в убийстве пятилетней девочки в Костроме, этапируют в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Алешкина, представляющего интересы семьи погибшего ребенка.

По его словам, такую процедуру проведут в институте имени Сербского.

«Для этого их этапируют в ближайший месяц в Москву для прохождения стационарного обследования», — сказал юрист.

По его мнению, «действия преступников носили осознанный характер, они были продуманными, пути отхода тщательно планировались». Алешкин также выразил уверенность, что фигуранты «осознавали и желали наступления последствий».

Подозреваемые находятся под арестом.

Пятилетнюю девочку убили 4 января. Сообщалось, что девочка со своими восьмилетним братом и мамой пришли в культурный центр на новогоднее представление. После спектакля мама разрешила дочке выйти на улицу, пока она будет убирать помещения. Женщина работала уборщицей в центре. По словам матери, она надеялась, что ее дочь пойдет домой.

В это время двое мужчин шли по улице и увидели ребенка. Как отмечается, один из них в шутку предложил подельнику поймать девочку и поиздеваться. Ребенок отбивался, но никто ей не помог, в полицию сообщений также не поступало.

Подозреваемые изнасиловали девочку, а после убили. Тело ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в комнате одного из общежитий города Костромы.

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