Гинцбург оценил вероятность прекращения бесплатной вакцинации

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург исключил начало платной вакцинации от коронавируса в России. Такое мнение Гинцбург высказал в разговоре с ТАСС.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Максим Иванов заявил, что правительство планирует сделать вакцинацию от SARS-CoV-2 платной. Причина такого желания заключается в том, что у медиков «заканчивается терпение переубеждать «антиваксеров» поставить себе бесплатную прививку», написал он в Facebook.

«Не может [вакцинация от ковида стать платной]. Законодательство РФ таких вариантов не предусматривает, потому что страна у нас самая либеральная, максимально приближенная к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет провакцинироваться», — подчеркнул Гинцбург.

Он добавил, что привиться можно и за деньги — в частных клиниках.

Ранее врачи объяснили, почему вакцины от коронавируса останутся бесплатными.