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Под Тверью ребенка загрызла одна из собак матери-заводчицы

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Depositphotos

В Тверской области несовершеннолетний погиб в результате нападения одной из собак, разведением которых занимается мать ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Происшествие случилось сегодня днем в Калининском районе, информация о гибели ребенка, которого загрызла собака, поступила буквально только что. По предварительным данным, мать ребенка занимается разведением собак. Вся информация еще уточняется», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре добавили, что начали проверку произошедшего. Правоохранительный орган даст оценку действиям родителей и работе органов профилактики.

Ранее в поселке Ноглики Сахалинской области на ребенка напала стая бездомных собак. Мальчик получил множественные раны спины, укусы различных частей головы и ног. Сейчас он госпитализирован. Информация о его состоянии не приводится.

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