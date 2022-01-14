В центре Гамалеи рассказали, когда «омикрон» станет доминирующим в России

«Омикрон»-штамм станет доминирующим вариантом коронавируса в России до конца января. Об этом в интервью RT заявил заместитель главы центра им. Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, в стране ожидается высокий подъем заболеваемости коронавирусом из-за «омикрон»-штамма.

«Я думаю, что до конца января «омикрон», конечно, станет главным доминирующим штаммом на территории России», — сказал Логунов, подчеркнув важность прохождения вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции.

Специалист также добавил, что регуляторы всех стран мира пошли по пути ревакцинации с тем, чтобы сократить вероятность того, чтобы вирус мог реализовать свой патогенный потенциал».

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что при заражении штаммом коронавируса «омикрон» обоняние нередко пропадает в конце болезни или уже после выздоровления.