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Попова рассказала о заразности «омикрон»-штамма коронавируса

Попова: инфицированный «омикрон»-штаммом становится заразным уже в первые сутки

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Поведение «омикрон»-штамма коронавируса в сравнении с другими вариантами коронавируса не изменилось и необходимо продолжать соблюдать актуальные меры безопасности. Об этом в ходе брифинга по ситуации с COVID-19 рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Он [«омикрон»-штамм коронавируса — прим. Газеты.Ru] не изменился, он так же чувствителен ко всем нашим дезинфектантам, он неустойчив на поверхностях окружающей среды, если мы их своевременно обрабатываем», — сказала она.

По ее словам, люди, обладающие иммунитетом к СOVID-19, все равно заражаются «омикроном», однако у привитых он не вызывает тяжелого течения болезни. Инфицированный «омикрон»-штаммом становится заразным уже в первые сутки после заражения, заключила Попова.

Ранее Попова заявила, что наиболее уязвимы к «омикрону» пожилые люди и пациенты без иммунной защиты.

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