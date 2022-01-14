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РЕН ТВ: останки 18 человек извлекли из брошенных машин в Алма-Ате

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Василий Крестьянинов/РИА «Новости»

В Алма-Ате после незаконных протестов нашли стоянку с более 140 поврежденными машинами, при этом в салонах некоторых авто обнаружили останки людей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, уже извлечены тела 18 погибших.

На штраф-стоянку казахстанского города доставляли транспортные средства, часть из которых уже сожжены. 48 автомобилей привезли со следами от выстрелов.

С данной штраф-стоянки все еще увозят тела людей.

Сейчас забрать свои машины жители города не могут, так как продолжается антитеррористическая операция.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Также «оранжевый» уровень террористической опасности был введен в столице Казахстана Нур-Султане на 14 суток.

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Протесты в Казахстане
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