В Хабаровске воспитанник интерната попытался убить сверстника

В общежитии Хабаровского педагогического колледжа 17-летний воспитанник школы-интерната напал с ножом на своего сверстника. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

По данным ведомства, пострадавшего в ходе конфликта подростка уже прооперировали. Против молодого человека, который попытался совершить убийство, завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

«В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в Следственном комитете.

В настоящий момент устанавливается, по какой причине подросток ударил сверстника ножом в грудь. Инцидент произошел 10 января. Неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавший в результате конфликта.

Ранее хабаровские школьницы до смерти избили пожилого мужчину. В поселке Сортировка две подруги 13 и 14 лет ночью выбили дверь в квартиру мужчины и отобрали у него около 10 тыс. руб.