На сайте Минобрнауки Украины появилось сообщение «бойтесь и ждите худшего»

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Хакеры взломали сайт украинского министерства образования и угрожают гражданам страны

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозу на украинском, русском и польском языках. Взломщик утверждают, что личные данные украинцев слиты в общий доступ.

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно», — говорится в публикации взломщиков.

Жителей Украины призывают готовиться к худшему. В угрозе говорится, что это сделано «за Волынь, за ОУН-УПА (Организация украинских националистов — запрещена на территории России), за Галицию, за Полесье и за исторические земли».

Ранее хакеры взломали страницу генконсульства России в Харькове в Instagram, где опубликовали провокационное заявление, сделанное якобы от имени генконсула Игоря Демяненко.

Уточняется, что на странице российской дипмиссии появилось поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. В посте содержались провокационные высказывания в адрес российского руководства якобы от имени сотрудников консульства.

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