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Бывший мэр Ярославля Урлашов отозвал свое ходатайство об УДО

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Ярославского областного суда Ольгу Козлову.

При этом причина отзыва ходатайства не называлась.

«Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Причин отзыва не указал», — уточнила Козлова.

В дальнейшем, по словам пресс-секретаря, бывший градоначальник сможет направить новое ходатайство об УДО в любое время.

Урлашов вступил в должность мэра города Ярославля в 2012 году. Он был задержан в 2013 году и помещен под стражу.

Урлашов в 2016 году получил 12,5 лет колонии строгого режима по уголовному делу о коррупции. Бывший экс-мэр в настоящий момент отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области.

В ходе следствия установлено, что Урлашов и ряд его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 млн руб. у бизнесмена. Крупная сумма была необходима для участия в реализации муниципального проекта.

Ранее был задержан депутат Тульской облдумы Александр Ермаков по подозрению в мошенничестве.

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