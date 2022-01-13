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В Москве в четверг ожидается до -8°С и гололедица

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в четверг, 13 января, будет до -8°С. В столице будет облачно, временами осадки. Ожидается снег и гололедица, следует из данных Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -8...-6°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы могут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -8...-6°С. Ожидается западный ветер со скоростью 7-12 м/c. Местами порывы достигнут до 18 м/c.

Атмосферное давление днем составит 744 мм рт. ст., а ночью — 733 мм рт. ст.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о том, что на Сахалин обрушатся мощные снегопады, а в Сочи резко понизится температура.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в конце рабочей недели на севере и в центре Европейской части России ожидаются потепление на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 мм рт. ст. По его прогнозам, днем в четверг и в пятницу в столице столбики термометров будут показывать около 0°C.

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