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Синоптик рассказал об аномальном потеплении в Москве с пятницы

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС рассказал, что с 14 января жителей столицы ожидает температура на 4-8 градусов выше нормы.

«Температура за 24 часа к пятнице вырастет на 20 градусов. К утру потеплеет до минус 2 градусов, а днем придет уже оттепельная погода. В последующем температурный фон до конца недели будет выше нормы: 14 января — на 7-8 градусов, 15 января — аналогично, 16 января — на 4-5 градусов выше нормы», — сообщил синоптик.

Вильфанд предупредил, что резкое потепление будет сопровождаться понижением атмосферного давления до аномальных 721 мм ртутного столба. По его словам, помимо «обрушения» атмосферного давления, москвичей ожидают метель с ветром до 18 м/с и сильные осадки.

Он добавил, что обильные осадки приведут к тому, что высота снежного покрова увеличится примерно на 10-15 сантиметров к воскресенью.

Ранее Вильфанд предупредил, что на Юге России ожидается сильное похолодание, в республиках Северного Кавказа будет лавиноопасная обстановка, а на северо-западе страны прогнозируется плохая погода из-за приближения циклона.

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