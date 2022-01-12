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Россиян предупредили о грозящей опасности после прихода «омикрона»

Профессор Северинов: по числу вакцинированных «омикрон» опаснее для России, чем для Запада

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Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов заявил о грозящей России опасности после прихода штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «НСН».

Северинов подчеркнул, что «омикрон» станет для России намного опаснее, чем для западных государств. Это он объяснил тем, что в других странах большинство населения вакцинировано — в отличие от российских граждан.

«Есть статистика по Великобритании и США, где число инфицированных каждый день повышается в пять-шесть раз, а число смертей не пошло вверх. Формально это означает, что инфекция «омикрона» не приводит к такой же летальности, как «дельта», — отметил Северинов.

По его словам, только в конце января – начале февраля станет понятно, как проявит себя «омикрон» в России.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что достаточно одного чиха или кашля, чтобы инфицировать штаммом коронавируса «омикрон» сразу 100 человек.

Иммунолог подчеркнул, что новый штамм является самым заразным из всех предыдущих вариантов COVID-19 и других болезней. Из-за этого в будущем может возникнуть «запредельная нагрузка на здравоохранение», что может повлиять на риски того, что не всем пациентам смогут оказать необходимую помощь, считает врач.

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