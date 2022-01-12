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Синоптик Шувалов предупредил об аномальной погоде в некоторых регионах России

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

На Сахалин обрушатся мощные снегопады, а в Сочи резко понизится температура. Об аномальной погоде в ряде регионов России на этой неделе в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сахалин заваливает снегом: за завтрашний день там может выпасть до полуметра снега, ветер до 25 м/с — это почти ураган. Что касается Черноморского побережья Кавказа, то здесь тоже осадки и обрушение температуры в Сочи с +10 °C утром до 0°C вечером. Сначала дождь с мокрым снегом, а к концу дня мокрый снег», — рассказал синоптик.

По словам Шувалова, сегодняшний солнечный день для Подмосковья и близлежащих городов — это «прелюдия к морозной ночи». Так, к утру ожидается морозная погода, -15…-20 °C, а на востоке области температура может понизиться до -22…-23 °C.

Кроме того, в течение дня прогнозируется «резкое понижение давления на 30 мм рт. ст. за 36 часов», при этом температура воздуха повысится, предупредил метеоролог.

«<... > Эти кривые будут идти в разные стороны. И если утром температура будет -15…-20 °C в Москве, то к вечеру это будет -3 °C. В середине ночи уже может быть 0 °C, и нулевая, слабоположительная температура в течение пятницы», — резюмировал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в конце рабочей недели на севере и в центре Европейской части России ожидаются потепление на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 мм рт. ст. По его прогнозам, днем в четверг и в пятницу в столице столбики термометров будут показывать около 0°C.

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