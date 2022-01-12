Житель Ямала на протяжении трех дней блуждал по тундре

Поисковики в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) нашли живым 66-летнего коренного жителя, четыре дня скитавшегося по тундре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей «Ямалспаса».

Мужчина ходил по тундре при температуре в -40°C, у него не было возможности с кем-либо связаться.

После того, как оперативная служба обнаружила потерявшегося человека, его осмотрели.

«Девять бойцов «Ямалспаса» и трое поисковиков «Лиза Алерт» искали мужчину, у которого в районе озера Пякуто сломался снегоход. Поиски усложнялись погодой — метелью и экстремально низкими температурами...», — уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что после поломки снегохода мужчина не стал ждать спасателей и уехал на лыжах. Вскоре он заблудился.

Медицинская помощь спасенному не потребовалась.

Ранее на Камчатке нашли потерявшегося в лесу двухлетнего ребенка.