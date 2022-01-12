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Врачей, у которых из-за новогоднего корпоратива умер пациент, наказали

В Лесосибирске медикам, отложившим операцию из-за корпоратива, объявили выговор

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Mash/Telegram

Врачам, которые оказались участниками новогоднего корпоратива в Лесосибирской межрайонной больнице Красноярского края, объявили выговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

Меры применены в отношении медиков из-за истории, согласно которой пациент не дождался операции, пока персонал отмечал новогодние праздники. В результате пациент умер, якобы не получив медпомощи.

Работникам больницы был вынесен выговор по причине нарушения правил служебного поведения. Дисциплинарное взыскание вынесли лишь по итогам служебной проверки в части поведения сотрудников.

В настоящий момент проверка по части качества оказания медицинской помощи еще не окончилась.

Ранее сообщалось, что Красноярский минздрав проверит информацию о врачах, отменивших операцию из-за корпоратива. Момент, как работники медучреждения отдыхают на корпоративе, попал на видео. Ролик сняли родственники пациента, которому требовалась операция.

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