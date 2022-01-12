Врач рассказал о «сюрпризе» от штамма «омикрон»

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что при заражении штаммом коронавируса «омикрон» обоняние нередко пропадает в конце болезни или уже после выздоровления. Об этом пишет «Парламентская газета».

Врач также добавил, что частое место локализации «омикрона» — это не легкие, как у «дельты», а бронхи. Кроме того, «омикрон» не приводит к болезненным симптомам со стороны желудочно-кишечного тракта.

В России уже выявили более 100 случаев заболевания, вызванных «омикроном», отметил Кондрахин. По его словам, в ближайшее время это число может резко увеличиться в силу высокой контагиозности штамма.

«Один человек, инфицированный «омикроном», способен заразить 8-9 человек», — напомнил врач.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления «омикрон»-штамма коронавируса. Благодаря специальному набору из линейки «АмплиТест» можно отличить штамм «омикрон» от варианта «дельта» в течение полутора часов.