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В Минздраве рассказали об осложнениях после COVID-19

Мурашко: почти 2 млн россиян прошли диспансеризацию, у 60% — осложнения из-за COVID-19

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что почти 2 млн россиян с начала пандемии коронавируса прошли углубленную диспансеризацию, у 60% — осложнения из-за COVID-19, сообщает РИА «Новости».

«У 60% выявлены заболевания <...> как осложнения перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекции, и в том числе ухудшение течения хронических неинфекционных заболеваний», — заявил Мурашко.

На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве глава Минздрава заявил, что легкое течение COVID-19 при заражении «омикроном» не является доказанным статистикой фактом.

«Несмотря на ряд заявлений, что «омикрон» дает там где-то не столь тяжелое течение, как «дельта», хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях, да и вообще койки, мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, заполнены», — пояснил Мурашко.

По его словам, нынешний этап в борьбе с коронавирусом является переломным, и победить пандемию можно только вакцинацией. Для того, чтобы усилить иммунитет, Мурашко посоветовал пройти ревакцинацию при помощи вакцины «Спутник Лайт».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о случаях «омикрона» у не покидавших Россию.

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