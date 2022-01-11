Британка потеряла зрение после наращивания ресниц

Жительница Англии хотела нарастить ресницы, но в итоге временно лишилась зрения, пишет Daily Mail. Оказалось, у девушки аллергия на специальный клей, который используется в процедуре.

Жасмин Дьюхерст из Ливерпуля решила нарастить ресницы и обратилась к мастеру в салоне. Как утверждает студентка, перед началом процедуры ей не провели тест на наличие аллергических реакций, заверив, что все будет нормально.

Однако через неделю у Жасмин начались проблемы. Ее веки покрылись коркой, а глаза начали слезиться и опухли до такой степени, что девушка ничего не видела. Уже в больнице ей сообщили, что это аллергия и прописали необходимые лекарства.

«Я паниковала и не знала, что случилось, я ничего не видела. Потрогала свои глаза, а они были склеены липкой субстанцией,» — вспоминает британка.

Кроме того, Дьюхерст пришлось самой удалять наращенные ресницы, отчего выпали ее натуральные. Она рассказала, что ее глаза выглядели лысыми, наводя на нее ужас.

Сейчас студентка продолжает лечение — глаза постепенно приходят в норму. Жасмин советует не повторять ее ошибок и требовать, чтобы перед наращиванием людям делали патч-тест.

Ранее американка увеличила губы и стала похожа на Гринча.