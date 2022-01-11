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В России выявлено 17 525 новых случаев заражения коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки от коронавируса скончались 783 человека

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В России за последние сутки выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

При этом 13% новых заражений не имели клинических проявлений болезни.

Днем ранее было зарегистрировано 15 830 случаев COVID-19, а 9 января — 16 246.

По информации оперштаба, за сутки в стране скончались 783 человека. За этот же период в России полностью выздоровели 25 216 человек.

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса в Москве. В столице зафиксировано 4 635 случаев заражения COVID-19.

Следом идут Петербург и Московская области, где выявлено 1 512 и 855 случаев заражения коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали новую группу риска по COVID-19.

Также врачи объяснили, почему штамм «омикрон» опасен для детей.

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Коронавирус 2019-nCoV
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