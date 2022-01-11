Возобновились международные рейсы в столицу Казахстана

Международные рейсы в Нур-Султан почти полностью восстановились, за исключением авиакомпаний Lufthansa и Tukrish Airlines. Об этом сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

«Всего в Казахстане планируется выполнить 35 рейсов, 20 рейсов отменены», — говорится в сообщении.

11 января планируется выполнение 27 международных рейсов из Нур-Султана: в Москву, Минск, Дубай, Варшаву, Франкфурт, Ташкент, Пхукет, Новосибирск, Коломбо, Анталию и Кутаиси.

«Планов по отмене рейсов нет. Планируется выполнение 8 международных рейсов из Актау, Шымкента, Туркестана в Гоа, Стамбул, Махачкалу, Грозный, 20 рейсов из Алматы и Актобе в Стамбул, Дубай, Мале, Ташкент, Москву, Самарканд, Коломбо, Шарджу, Баку, Нукус», — отметили в пресс-службе.

Другой аэропорт страны — Алма-Атинский — технически готов к открытию, но его работа возобновится лишь после стабилизации ситуации в городе.

9 января стало известно, что аэропорт Алма-Аты закрывается на неопределенный срок. В МИД России обратились несколько сотен россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном обращения поступали из Алма-Аты.