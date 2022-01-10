В подмосковном Минобразования объяснили идею Воробьева добавить пельмени в рацион школьников

Сегодня на заседании правительства Подмосковья губернатор региона Андрей Воробьев возмутился отсутствием пельменей в школьном меню. В пресс-службе министерства образования Московской области в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, что такое блюдо в школьных столовых попросили давать сами ученики.

«В конце прошлого года мы провели опрос по теме школьного питания среди учащихся и их родителей. В нем приняли участие 870 тыс. школьников. В числе пожеланий от детей — новые блюда в рационе. В частности, дети называли пельмени. Данный вопрос сейчас прорабатывается», — сказали в ведомстве.

Ранее министр образования Московской области Илья Бронштейн во время заседания правительства региона обратил внимание на то, что ученики хотели бы видеть в меню пельмени. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность включения блюда в школьное меню.

«В чем проблема? Нормальное желание, мы все учились в школах, и все хотели пельменей», — подчеркнул Воробьев.