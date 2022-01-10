В Роспотребнадзоре назвали новую группу риска по COVID-19

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что в настоящее время невакцинированные от коронавируса дети тяжелее всех болеют COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Среди детей очень низок уровень иммунитета, и именно в этих группах, в группах невакцинированных, мы видим наибольшее распространение и наиболее тяжелое течение (COVID-19 - ред.)», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее руководитель научной группы Роспотребнадзора Камиль Хафизов предупредил, что «омикрон»-штамм SARS-CoV-2 может спровоцировать рост количества случаев коронавирусной инфекции к концу новогодних каникул.

До этого Руженцова сообщила, что инфицированные штаммом коронавируса «омикрон» редко жалуются на изменения в восприятии вкусов и запахов.