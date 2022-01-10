МИД Казахстана заявил об участии в протестах исламистов

Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что в акциях протеста участвовали боевики радикальных исламистских группировок, которые бывали в горячих точках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД.

«Как показали события в городе Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что рассказали об этом с целью борьбы с дезинформацией, появившейся в ряде зарубежных СМИ, но не уточнили, о каких публикациях идет речь.

Ранее главнокомандующий Нацгвардией Казахстана Руслан Жаксылыков заявил, что при разгоне манифестаций пострадали почти 400 военнослужащих.