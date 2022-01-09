Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Почти 400 гвардейцев пострадали в ходе беспорядков в Казахстане 09.01.2022, 23:54
В Нью-Йорке произошел самый смертоносный пожар за последние... 09.01.2022, 23:53
Кулеба раскритиковал «требование» Путина о признании сферы влияния 09.01.2022, 23:35
Врачи рассказали, с чем опасно смешивать парацетамол 09.01.2022, 23:34
В Минске заявили, что Литва и Латвия отказались помогать... 09.01.2022, 23:17
В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости из-за... 09.01.2022, 23:09
В МИД России дискуссию с США в Женеве назвали «потрясающей» 09.01.2022, 23:08
В США обнаружили затонувший 343 года назад... 09.01.2022, 22:43
В Госдуме ответили на заявление Блинкена о восстановлении Россией... 09.01.2022, 22:38
Военные усиленно патрулируют улицы Алма-Аты 09.01.2022, 22:09

В Алма-Ате за последние 12 часов практически не слышно стрельбы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Михеев/Reuters

В казахстанской Алма-Ате с утра 9 января и в течение дня практически не было стрельбы. Об этом с места событий сообщает ТАСС.

По данным агентства, на улицах появились люди, подметающие дорогу, начались работы по восстановлению витрин магазинов. Эвакуаторы увозят с улиц сгоревшие автомобили.

Некоторые продуктовые магазины возобновили работу, но по-прежнему остаются проблемы со снятием наличных.

Ранее сообщалось, что военные начали усиленно патрулировать улицы Алма-Аты, настолько массово это происходит впервые за последние дни. На всех улицах города встречаются по два-три грузовика с десятками военных.

К площади Республики, которая была одним из эпицентров беспорядков, по-прежнему нельзя подойти ближе чем на квартал. Блокпосты сохраняются и по периметру города, но военных на них стало меньше.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть