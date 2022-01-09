В Алма-Ате за последние 12 часов практически не слышно стрельбы

В казахстанской Алма-Ате с утра 9 января и в течение дня практически не было стрельбы. Об этом с места событий сообщает ТАСС.

По данным агентства, на улицах появились люди, подметающие дорогу, начались работы по восстановлению витрин магазинов. Эвакуаторы увозят с улиц сгоревшие автомобили.

Некоторые продуктовые магазины возобновили работу, но по-прежнему остаются проблемы со снятием наличных.

Ранее сообщалось, что военные начали усиленно патрулировать улицы Алма-Аты, настолько массово это происходит впервые за последние дни. На всех улицах города встречаются по два-три грузовика с десятками военных.

К площади Республики, которая была одним из эпицентров беспорядков, по-прежнему нельзя подойти ближе чем на квартал. Блокпосты сохраняются и по периметру города, но военных на них стало меньше.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге.