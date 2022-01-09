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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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Минздрав Казахстана удалил сообщение о 164 жертвах

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Reuters

Минздрав Казахстана удалил сообщение о 164 погибших в ходе беспорядков в республике. Об этом сообщает Telegram-канал ORDA.

По данным издания «Vласть», в минздраве страны заявили, что не давали эти данные.

Ранее военно-транспортные самолеты Минобороны РФ вывезли 500 россиян из Казахстана, сообщает Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в Telegram-канале. Граждане России вылетели из Алма-Аты.

9 января самолет из Казахстана доставил в Москву 100 человек. Россияне находились в республике у родственников и в туристической поездке.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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