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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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Названо число погибших в результате массовых беспорядков в Казахстане

В Казахстане при беспорядках и незаконных протестах погибли более 160 человек

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Reuters

В ходе беспорядков и незаконных протестов, устроенных на территории Казахстана, погибли 164 человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».

По информации агентства, больше всего людей погибло в Алма-Ате. В данном городе погибли 103 человека (среди них два ребенка).

В Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областях насчитывается 21, 10 и восемь смертей соответственно. Сведения о погибших в результате массовых протестов в республике были предоставлены 9 января.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге.

Также стало известно, что военно-транспортная авиация Минобороны доставит россиян из Алма-Аты на родину.

Ранее более двух тысяч человек обратились за медицинской помощью во время беспорядков в Казахстане.

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Протесты в Казахстане
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