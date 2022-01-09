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Шведские исследователи выяснили, какие профессии заменит искусственный интеллект

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Институт оценки рынка труда и политики образования Швеции провел выяснил, какие профессии в скором времени заменит искусственный интеллект (ИИ). Об этом пишет Dagens Nyheter.

Исследователи считают, что технология искусственного интеллекта постепенно начинает выполнять все больше и больше функций, что в будущем приведет к расслоению общества по уровню зарплат в разных сферах деятельности.

Ортопед из Дандерюдской больницы Макс Гордон рассказал, что ИИ может заменить не только неквалифицированный персонал, но даже некоторых врачей, например рентгенологов.

«ИИ способен выполнять эту работу мгновенно, что поможет сократить количество рабочих мест с трудоемкими задачами в отрасли, где у нас сейчас есть дефицит персонала. Многое указывает на то, что искусственный интеллект будет играть все более важную роль в здравоохранении будущего», — считает он.

По мнению Гордона, ИИ могут внедрить в такие области, как неотложная помощь и гинекология, что позволит сократить нехватку медсестер.

Исследователи пришли к выводу, что технологии смогут заменить бухгалтеров, фотомоделей, операторов станков в полиграфии, деревообработке, химической и металлургической отраслях, кассиров и продавцов, младший персонал в сельском хозяйстве, уборщиков, машинистов, монтеров, младший административный персонал, сварщиков, строителей, водителей, лесников и почтальонов.

Ранее рекрутер назвал профессии, которые исчезнут через 10 лет.

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