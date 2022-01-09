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Число погибших после обвала скалы в Бразилии выросло до шести человек

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Число жертв в результате обвала скалы на туристов в Бразилии выросло до шести человек, еще 20 пропали без вести. Об этом сообщает в субботу телеканал CNN Brasil.

По данным канала, в результате инцидента пострадали не менее 32 человек. 23 получили легкие травмы, еще двое с открытыми переломами проходят лечение в больнице Санта-Каса в муниципалитете Пьюми. Трое раненых находятся в больнице Санта-Каса в городе Пассос, но информации о состоянии их здоровья пока нет.

Всего в районе, где произошло обрушение, находилось порядка 70 туристов. Сейчас на месте трагедии ведется поисковая операция с участием водолазов и спасателей.

Представитель пожарной охраны, лейтенант Педро Айхара предупредил, что существует риск новых обрушений, так как в регионе есть осадочные породы.

Инцидент произошел в известном туристическом месте Минас-Жерайс. На видео, распространенном в соцсетях, виден момент, когда в воду падает каменная глыба. В результате падения три судна были повреждены, два из них затонули.

Глава округа, где произошел инцидент, Криштиану Силва выразил соболезнования семьям погибшим и подтвердил, что результатом несчастного случая стало падение части скалы. Инцидент мог начаться от «напора воды» в районе каньонов, вызвавшего обрушение скал и скальных сооружений.

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