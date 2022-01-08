Задержанного в Казахстане корреспондента RT Обищенко отпустили

Внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко, который был задержан в Алма-Ате, отпустили, сообщает телеканал.

Уточняется, что Обищенко связался с женой из гостиницы.

Накануне стало известно, что внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко задержан в Казахстане — команда телеканала приехала из Нур-Султана в Алма-Ату.

Вскоре продюсер телеканала раскрыл подробности о задержании Обищенко.

Генконсульство России в Алма-Ате прокомментировало задержание журналиста.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января.