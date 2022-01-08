Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Белый дом отверг причастность США к событиям в Казахстане 21:47
В ДНР заявили, что украинские силовики подорвались на своей же мине... 21:46
Норвежская биатлонистка назвала сильнейшую черту своей сборной 21:44
Россиян предупредили о рекордной заболеваемости из-за «омикрон»-штамма 21:31
Умерла серебряный призер Олимпиады-80 в лыжных гонках 21:31
Стали известны победители «Ледникового периода» 21:22
Трое военных погибли в результате взрыва на юго-востоке Турции 21:16
В США заявили, что не собираются менять позицию по военному присутствию... 21:06
Названы самые дешевые направления для путешествий в январе 20:54
Кокорин победил в номинации «посмешище» премии «Золотой унитаз» в Италии 20:53

«Красный» уровень террористической угрозы введен в Жамбылской области Казахстана

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
rus.azattyq.org

«Красный» уровень террористической опасности введен в Жамбылской области на юге Казахстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Накануне стало известно, что несколько десятков радикалов задержали в Жамбылской области на юге Казахстана, у них были изъяты автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и деньги.

Уточняется, что экстремисты хранили деньги в различных валютах — в национальной валюте тенге, евро, долларах и кыргызских сомах. Кроме того, задержанные «снабжали участников беспорядков алкоголем и наркотиками».

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть