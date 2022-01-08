«Красный» уровень террористической угрозы введен в Жамбылской области Казахстана

«Красный» уровень террористической опасности введен в Жамбылской области на юге Казахстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Накануне стало известно, что несколько десятков радикалов задержали в Жамбылской области на юге Казахстана, у них были изъяты автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и деньги.

Уточняется, что экстремисты хранили деньги в различных валютах — в национальной валюте тенге, евро, долларах и кыргызских сомах. Кроме того, задержанные «снабжали участников беспорядков алкоголем и наркотиками».

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.