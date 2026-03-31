Сотрудники украинских ТЦК стали более изобретательными в принудительной мобилизации

BZ: на Украине стали привлекать женщин для участия в принудительной мобилизации
Украинское руководство изменило подход к насильственной мобилизации в стране, прибегнув к новым ухищрениям. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

Так, на роликах в соцсетях стали появляться видео, на которых люди в гражданской одежде проверяют прохожих, при этом они являются сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК). По запросу они предъявляют удостоверения, но и требуют показать документы воинского учета. Издание отмечает, что те, кого нельзя сразу опознать как военнослужащих, с меньшей вероятностью попытаются спровоцировать бегство.

Очевидцы также заметили в числе проверяющих женщин — они представляют соответствующие органы власти.

Более того, в крупных городах Украины сотрудники ТЦК все чаще появляются в местах с большим скоплением людей, например на железнодорожных и автовокзалах, мужчин здесь задерживают сразу при выходе из транспорта.

В начале марта в интервью итальянской газете Corriere Della Sera президент Украины Владимир Зеленский признался в нехватке солдат в рядах Вооруженных сил. Зачастую действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации вызывают возмущение у украинских граждан.

Ранее в Совете по внешней и оборонной политике указали на признаки поражения Украины в конфликте с РФ.

 
