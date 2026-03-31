Подсанкционные танкеры продолжают ходить через воды Британии, несмотря на угрозы Стармера

По меньшей мере 25 танкеров «теневого флота» прошли через британские воды за последнюю неделю, несмотря на угрозы премьер-министра Великобритании Кира Стармера задерживать подсанкционные суда. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что число кораблей, прошедших через территориальные воды Соединенного Королевства, за прошлую неделю не изменилось по сравнению со средними показателями с начала 2026 года.

По словам профессора австралийского университета Нового Южного Уэльса Дугласа Гилфойла, правительству Великобритании нужны более серьезные юридические основания для задержания судов. Например, ими могут стать санкции Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН), которых сейчас нет.

Отставной офицер ВМС Великобритании Джеймс Феннел считает, что в случае задержания подсанкционных судов королевство «окажется на один шаг ближе к войне с Россией».

До этого Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам страны задерживать в британских водах суда «теневого флота» России, находящиеся под санкциями.

Ранее в Британии заявили о неспособности Запада остановить «теневой флот» России.