Путин открыл новый этап строительства ШМСД в Петербурге

Путин: планы по магистрали в Петербурге должны быть выполнены к 2031 году

Все планы по проекту Широтной магистрали в Санкт-Петербурге должны быть реализованы качественно и в срок — до 2031 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

31 марта глава государства принимает участие в церемонии открытия ряда объектов транспортной инфраструктуры в регионах.

Путин отметил, что участок Широтной магистрали в Петербурге «казалось бы, не такой длинный, 15 км всего», но дорога имеет шесть полос. По словам политика, это очень важная трасса, благодаря которой людям станет легче передвигаться по городу.

Впереди следующие участки строительства. Потратить на магистраль предстоит еще около около 270 млрд рублей, уточнил Путин.

Президент также поблагодарил главу ВТБ Андрея Костина за участие в финансировании масштабного проекта.

Первый этап этап Широтной магистрали скоростного движения — Витебская развязка — был открыт в декабре 2024 года.

Ранее Путин открыл новый терминал аэропорта Благовещенска, усилив транспортную инфраструктуру региона.