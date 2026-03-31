«Буду такая, какая есть»: Эвелина Бледанс отказалась от косметики

56-летняя актриса Эвелина Бледанс призналась, что отказалась от косметики
Актриса Эвелина Бледанс призналась «Газете.Ru», что больше не пользуется косметикой. По ее мнению, без макияжа она выглядит лучше.

Секретами омоложения и свежего внешнего вида Бледанс поделилась на Форуме технологического лидерства «Люди. Идеи. Будущее» политической партии «Новые люди» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Актриса отметила, что не делает ничего сверхъестественного, чтобы хорошо выглядеть — только хорошо спит и больше не красится.

«Во-первых, я хорошо сплю. Я стараюсь рано ложиться и спать днем. Вообще везде, где есть возможность, я сплю. Возможно, даже сегодня в Госдуме я немного вздремну. Я умею спать с открытыми глазами. Во-вторых, я перестала краситься. Я решила, что откажусь от ресниц, теней и буду такая, какая есть. У меня есть, конечно, кое-что — я пририсовала немного брови, потому что в свое время они были выдернуты», — рассказала Бледанс.

Также актриса поделилась, как предпочитает отдыхать. Она призналась, что, как и многие люди, сталкивается с выгоранием, поэтому всегда особое внимание уделяет времени, когда не работает.

«Почему-то, когда дети маленькие, мы носимся, вывозим их на море, на солнце. Но почему мы не думаем, что взрослые тоже крайне нуждаются в таком здоровом подходе? Мы нуждаемся в санаториях, в поездках на море, в туры, в горы. Мы должны менять свою картинку. Конечно, ты выгоришь, если будешь смотреть на одно и то же. Ты выгоришь, даже если будешь все время смотреть на статую эпохи Возрождения, которая стоит миллиард долларов», — поделилась актриса.

По словам Бледанс, не обязательно отдых должен быть дорогим. Она рассказала, что достаточно и прогулок в парках, чтобы разгрузить себя.

Ранее Эвелина Бледанс поддержала инициативу ввести в России шестидневную рабочую неделю.

 
