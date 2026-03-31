Невеста устроила стрельбу на собственной свадьбе и поплатилась

В Пакистане жених сбежал со свадьбы после стрельбы, которую устроила невеста

Невеста открыла огонь из пистолета во время свадьбы в Пакистане. Об этом сообщило издание Pakistan Today.

Инцидент произошел на свадебной церемонии в городе Равалпинди. Никто из гостей не ожидал, что невеста достанет небольшой пистолет, спрятанный в рукав платья, и начнет стрелять в воздух. Началась паника, которая заставила присутствующих разбежаться.

Молодожены также попытались скрыться, но невесту задержали прибывшие на место стражи порядка. Ее опознали как Шанзу Шаббир и арестовали, а жених, Шехрияр Али, до сих пор находится в бегах.

Полиция изъяла пистолет 30-го калибра, а также патроны и стреляные гильзы. На допросе задержанная заявила, что оружие принадлежит ее мужу, однако ни у кого из них нет действующей лицензии на владение оружием.

Возбуждено дело, жених объявлен в розыск. Успела ли пара заключить брак, не уточняется.

Ранее мужчину без рук и без ног обвинили в том, что он выстрелил в человека из пистолета.