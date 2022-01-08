МВД Казахстана прокомментировало сообщения о бое в пригороде Алма-Аты

В МВД Казахстана не подтвердили информацию о том, что в районе населенного пункта Райымбек в пригороде Алма-Аты идет идет бой. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам очевидцев среди местных жителей, с которыми разговаривал корреспондент агентства, «никакого боя у Райымбека» не происходило, были отдельные выстрелы и очереди из огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что в окрестностях поселка Райымбек вдоль трассы Алма-Ата — Бишкек идет бой.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января. В городе продолжается стрельба.

В настоящее время в Казахстане задержаны свыше 4,4 тыс. человек, участвующих в беспорядках в нескольких регионах страны, среди задержанных есть и иностранные граждане.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».