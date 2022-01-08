Полиция задержала более 4,4 тысяч участников протестов в Казахстане

В Казахстане задержали больше 4,4 тыс. человек, участвующих в беспорядках в нескольких регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«В ряде регионов страны правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Число задержанных на этот час составляет 4 404 человека», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,2 тыс. человек, среди задержанных были иностранные граждане.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.