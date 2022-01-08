Бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов задержан по делу о госизмене

Спецслужбы Казахстана задержали экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене, сообщили в пресс-службе Комитета нацбезопасности Казахстана.

«6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица», — указано в сообщении.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

Ранее бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что попытку государственного переворота и мятежа в Казахстане невозможно было осуществить без предателей в высших эшелонах власти, в том числе в правоохранительных органах.