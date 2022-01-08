В Алма-Ате опровергли сведения об отравленной воде в системе водоснабжения города

В комендатуре Алма-Аты заявили, что Утверждения о том, что вода в системе городского водоснабжения мегаполиса отравлена, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.

«Информация о том, что в Алма-Аты отравлена вода, — ложь. Система водоснабжения под лабораторным контролем», — говорится в сообщении.

Власти города на фоне распространения различного рода слухов просят население доверять только официальной информации.

Ранее стало известно, что в центре крупного казахстанского города Алма-Ата продолжается стрельба.

Как пишут местные СМИ, выстрелы раздавались почти всю ночь.

По данным «Sputnik Казахстан», в настоящее время сотрудники правоохранительных зачищают Алма-Ату от манифестантов.

«Антитеррористическая операция в городе продолжается. Горожане помогают полиции выявлять подозрительные группы людей», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что проведение операции осложняет опустившийся на город туман.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.