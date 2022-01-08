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МВД Казахстана: среди задержанных в Алма-Атинской области есть иностранцы

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Vladimir Tretyakov/AP

Правоохранительные органы Казахстана после произошедших в стране беспорядков задержали более 4,2 тысячи человек, включая, по предварительной информации, граждан соседнего государства. Об этом сообщает ТАСС.

«В органы полиции доставлены 4 266 человек. Среди задержанных — иностранные граждане. В одном из сел Алма-Атинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства», — говорится в заявлении МВД Казахстана.

Ранее в ведомстве заявили, что до четырех тысяч террористов было задержано на территории Казахстана, где на фоне беспорядков проводится антитеррористическая операция.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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