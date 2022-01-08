Директора кузбасского пансионата штрафовали за нарушения пожарной безопасности

Директор расположенного в Кемеровской области пансионата для престарелых «Золотой век», в котором произошел пожар, унесший жизни четырех человек, ранее была оштрафована за несоблюдение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В 2021 году в пансионате проводилось две проверки. Первая была в марте, тогда выявили 18 нарушений пожарной безопасности. Вторая внеплановая проверка по контролю за их устранением проводилась в конце декабря 2021 года. По ее результатам директор пансионата 27 декабря была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 000 рублей по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП «Повторное нарушение требований пожарной безопасности», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что в отношении руководительницы «Золотого века» также составили протокол по ч. 12 ст. 19.5 КоАП «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор». Кроме того, два протокола написали на владельца пансионата.

В результате проверки было выявлено три нарушения, уточнил источник.

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Кемеровского муниципального района заявили, что, по предварительным данным, причиной пожара в пансионате стало короткое замыкание.