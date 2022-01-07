В одном из дворов Алма-Аты раздались три взрыва

В Турксибском районе Алма-Аты произошли взрывы, сообщает «Sputnik Казахстан».

В настоящее время точно неизвестно число взрывов в районе пересечения улиц Толстого-Чернышевского и причины произошедшего.

«Самих взрывов я не видела, только слышала. Во дворе начали бегать люди. Я закрыла жалюзи, отошла от окна и выключила свет», - рассказала корреспондент издания.

Ранее стало известно, что В Нур-Султане формируются народные дружины.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Через два дня в Алма-Ате и других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».