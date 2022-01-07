На Украине запретили СМИ выходить на русском языке

На Украине запретили газетам, журналам и сборникам кроссвордов выходить на русском языке, сообщают «Известия».

Соответствующая норма прописана в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, языковое квотирование начнет действовать с 16 января. Запрет распространяется на общенациональные печатные СМИ.

Однако есть условие, при котором издания в стране смогут издаваться на русском. Для этого необходимо выставлять на прилавки такое же количество экземпляров изданий на украинском языке.

При этом главный редактор «КП в Украине» Оксана Богданова заявила, что выпускать два тиража слишком дорого, поскольку бумага, печать и реализация — основные статьи расходов.

Для региональных печатных изданий же предусмотрено послабление. Они могут готовить публикации на выбранном ими языке до 2024 года.

Кроме того, на Украине с 16 июля 2022 года в сфере обслуживания будут штрафовать за общение с клиентами на русском языке.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что борьба с русским языком стране – одна из главных ошибок, которую допустил Киев.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.