Мародеры ограбили блогершу из Алма-Аты, помогавшую протестующим

В Алма-Ате мародеры ограбили девушку, помогавшую участникам протестов. Об этом потерпевшая сообщила в своем Instagram.

Гульназ Махметова является владельцем сети ломбардов и ювелирного магазина в городе. Также она ведет блог в Instagram. На аккаунт девушки подписаны 1,7 млн человек.

Блогер поддерживала протесты в стране, принимала в них участие, раздавала митингующим воду и еду. Однако 5 января ее ювелирный магазин был ограблен мародерами, которые вынесли оттуда все украшения и разбили витрины.

«Я до шести утра вчера ходила. Два дня ездила и ходила по городу. Разгромили вообще весь город, все бизнесы прогорели. Мне просто обидно, сюда было вложено столько сил», – сказала Махметова в видеообращении к подписчикам.

Она оценила ущерб в несколько миллионов тенге. Магазин бизнесвумен находится в центре Алма-Аты.

Ранее прокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в связи с массовыми беспорядками в стране, также начато досудебное расследование «актов терроризма».

На фоне протестов и погромов, которые начались в стране 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа с 60 тенге до 120 тенге (около 21 рубля), президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Позднее Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана обнаружило в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа признаки ценового сговора. Если вина компаний будет доказана, они будут оштрафованы.