Госдеп посоветовал гражданам США избегать протестов в Казахстане

Госдепартамент США призвал американских граждан, находящихся в Казахстане, избегать протестов, которые за последние несколько дней начались в разных районах страны. Об этом говорится в Twitter ведомства.

«Протесты в нескольких городах. Возможно усиление мер безопасности, перебои в работе общественного транспорта и отключение интернета <...> Мангистау, Алма-Ата и Нур-Султан объявили чрезвычайное положение. Избегайте демонстраций», — говорится в сообщении.

На сайте американского посольства в Казахстане также предупредили, что даже «даже мирные демонстрации могут перерасти в конфронтацию и насилие».

«Вам следует избегать демонстраций и проявлять осторожность, находясь вблизи любых крупных скоплений людей или протестов», — заявили в ведомстве.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Сейчас в Алма-Ате вооруженные протестующие громят резиденцию Токаева, силовики покинули здание.