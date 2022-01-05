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Ученый рассказал, что больше всего в организме страдает от «омикрона»

Доктор наук Токарев: «омикрон» в первую очередь бьет по иммунной системе

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что при заражении «омикроном» у человека в большей степени страдает иммунная система.

Это связано с тем, что «омикрон» в результате эволюции начал вырабатывать больше белков, подавляющих иммунный ответ.

«Омикрон» не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса), но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона», — объяснил специалист URA.RU.

Ранее Токарев предупреждал, что «омикрон» может начать бесконечно циркулировать из-за способности передаваться между животными и людьми.

До этого иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал условие для конца эпидемии коронавируса в России.

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